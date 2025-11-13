【ＪＣＣ便り】社会貢献委員会教育担当、2025年度大学生奨学金について協議

タイ【ＪＣＣ便り】社会貢献委員会教育担当、2025年度大学生奨学金について協議経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済関連トピックス・特集・連載ＪＣＣ便りＪＣＣ便り【ＪＣＣ便り】社会貢献委員会教育担当、2025年度大学生奨学金について協議タイ経済マクロ経済NEW【ＪＣＣ便り】ＧＭＳ委員会、2025年度視察先を検討タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】機械部会、住友ラバー工場見学会を実施タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】ヘルスケア産業部会、メディカルツーリズムに関する講演会を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】金属部会、タイ政治に関する講演会を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】金融保険部会、自然災害リスクに関する講演会を開催タイ経済イベントタイの最新ニュース訪タイ、マレーシア首位維持 中国人客数では東南ア３位に後退タイ観光統計観光改正アルコール飲料規制法、飲食業界が批判タイ食品食品・飲料その他サービス観光社会一般文化・宗教政策・法律・規制小売りＯＥＣＤ法人税、投資委が相殺制度をＰＲタイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事台湾鴻海、ＥＶ社に間接出資かPICK UPＩＴ決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW韓国ポスコ、リチウム確保に総力PICK UP資源自動車鉱業設備投資環境車部品NEWタイ首都河川で廃プラを自動回収PICK UP独自経済マクロ経済化学一般環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ