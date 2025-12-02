【ＪＣＣ便り】ヘルスケア産業部会、スタートアップ企業とのマッチングイベント開催

タイ【ＪＣＣ便り】ヘルスケア産業部会、スタートアップ企業とのマッチングイベント開催経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ日本イベント関連トピックス・特集・連載ＪＣＣ便りＪＣＣ便り【ＪＣＣ便り】ヘルスケア産業部会、スタートアップ企業とのマッチングイベント開催タイ経済イベントNEW【ＪＣＣ便り】人材開発委員会、タイ人向け人材開発セミナーを開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】商社部会・機械部会、合同でグローバルマネジメントに関する講演会を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】社会貢献委員会教育担当、2025年度大学生奨学金について協議タイ経済マクロ経済【ＪＣＣ便り】ＧＭＳ委員会、2025年度視察先を検討タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】機械部会、住友ラバー工場見学会を実施タイ経済イベントタイの最新ニューステイクオフ：先週のバンコクは最低気…タイ社会社会一般イベントしまむら、タイに初出店 東南ア展開を視野に、ＥＣと連携タイ繊維ＩＴ一般繊維その他サービス小売りNEW南部洪水、ＧＤＰへの影響0.2％未満＝中銀タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制災害各国・地域のトップ記事香港竹の足場、廃止論に賛否PICK UP建設建設・プラント社会一般文化・宗教事件政策・法律・規制災害NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】サーバー輸出増、３年継続も独自PICK UP経済マクロ経済貿易自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機政策・法律・規制NEW韓国12・３を「国民主権の日」にPICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ