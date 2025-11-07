９月失業率、3.8％に改善

フィリピン９月失業率、3.8％に改善経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン統計雇用・労務失業率９月失業率、3.8％に改善フィリピン経済統計雇用・労務NEW８月の失業率4.85％、前年同月から小幅改善インドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ失業率、5.3％に上昇 ９年ぶり高水準ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務〔泡沫夢幻〕移民削減を望む声、国民の６割超＝世論調査オーストラリア政治統計不動産社会一般政治一般政策・法律・規制【月次リポート】全国（10月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（10月）マレーシア経済マクロ経済フィリピンの最新ニュース地場造船、電動化でノルウェー社と提携フィリピン製造その他製造電力・ガス・水道海運環境政策・法律・規制銀行貸出残高、９月は10.5％増フィリピン金融統計金融一般NEWユニクロ、比を成長エンジンに 若者に勢い、本年度９店開業・拡張フィリピン商業繊維イベント小売りNEW各国・地域のトップ記事中国三菱電、中国ＦＡ市場で攻勢PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造精密機器機械設備投資NEW香港キャセイ航空、株式買い戻しPICK UP運輸証券空運NEW台湾「ＡＩバブル」を市場が注視PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事一覧へ