７～９月ＧＤＰは3.8％増

香港７～９月ＧＤＰは3.8％増輸出の伸び続く、消費も回復PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般証券電子・コンピューター小売りその他サービス観光マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資ＧＤＰ山西のＧＤＰ、１～９月は4.0％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW深センのＧＤＰ、１～９月は5.5％成長中国深セン経済マクロ経済統計NEW広州市のＧＤＰ、１～９月は4.1％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW７～９月ＧＤＰは3.8％増 輸出の伸び続く、消費も回復香港経済マクロ経済統計電子・コンピューター金融一般設備投資証券その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW３ＱのＧＤＰ成長率は7.64％、予測上回る台湾経済マクロ経済統計NEW３ＱのＧＤＰ成長率は7.64％ 輸出勢い止まらず、予測超え台湾経済マクロ経済統計NEW貿易統計山西のＧＤＰ、１～９月は4.0％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW10月の製造業ＰＭＩ、７カ月連続で節目割れ中国経済マクロ経済統計NEW奇瑞集団の10月販売、3.3％増の28.1万台中国安徽車両貿易統計決算自動車NEW９月の香港ドル預金1.4％増、元建ても増加香港金融統計金融一般NEW７～９月ＧＤＰは3.8％増 輸出の伸び続く、消費も回復香港経済マクロ経済統計電子・コンピューター金融一般設備投資証券その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW３ＱのＧＤＰ成長率は7.64％、予測上回る台湾経済マクロ経済統計NEW香港の最新ニュースチクングニア熱、域内で感染 香港初、拡大は２～４週間が鍵香港社会保健医療社会一般９月の小売売上高、５カ月連続プラス成長香港経済マクロ経済統計小売りNEW９月の住宅ローン承認額、前月比９％増香港金融統計金融一般不動産NEW各国・地域のトップ記事香港７～９月ＧＤＰは3.8％増PICK UP経済マクロ経済統計電子・コンピューター金融一般設備投資証券その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW中国米中合意が輸出押し上げPICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW台湾３ＱのＧＤＰ成長率は7.64％PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ