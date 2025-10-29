観光地バリの金融ハブ化構想

インドネシア観光地バリの金融ハブ化構想投資促進狙い、実現に課題山積みPICK UP経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグ香港シンガポールインドネシア金融一般観光マクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ陝西のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国陝西経済マクロ経済貿易統計NEW貴州省のＧＤＰ、１～９月は4.9％成長中国貴州経済マクロ経済統計NEW天津のＧＤＰ、１～９月は4.7％成長中国天津経済マクロ経済貿易統計NEWサービス消費の規制緩和へ、振興の一環中国経済マクロ経済ＩＴ一般金融一般その他サービス政策・法律・規制小売りNEW25年成長率7.9％に上方修正、ＨＳＢＣベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW【ラオス経済通信】暗号通貨マイニング停止へ 第211回ラオス経済マクロ経済ＩＴ一般電力・ガス・水道陸運政策・法律・規制NEWインドネシアの最新ニュースＢＥＶ普及台数、６月末時点で７万8131台インドネシア車両統計自動車二輪車電機政策・法律・規制ＶＡＴ減税に消極姿勢、歳入減懸念＝財務相インドネシア経済政策・法律・規制財政NEW１米ドル＝１万6631ルピア（29日為替）インドネシア金融金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事香港花市の落札額、コロナ後最高PICK UP商業食品・飲料農林・水産イベント文化・宗教政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW台湾豚肉流通停止で休業の波PICK UPサービス食品・飲料保健医療農林・水産観光政策・法律・規制外食・飲食NEW韓国米韓が関税交渉で妥結PICK UP経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ