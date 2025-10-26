ＩＭＦ、香港の経済成長率を上方修正

香港ＩＭＦ、香港の経済成長率を上方修正経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計ＧＤＰ浙江省のＧＤＰ、１～９月は5.7％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇省のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEW安徽省のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW重慶市のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW広東省のＧＤＰ、１～９月は4.1％成長中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW福建省のＧＤＰ、１～９月は5.2％成長中国福建経済マクロ経済貿易統計NEW香港の最新ニュース〔トラム〕金製品販売店に長蛇の列、価格高騰で香港社会宝石・宝飾品社会一般小売り立法会選挙の届け出始まる 中国中央、「干渉と破壊」警戒香港政治社会一般政治一般選挙NEW飲用水偽装は「人為的ミス」 審計署が報告書、規律調査実施へ香港社会食品・飲料社会一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港立法会選挙の届け出始まるPICK UP政治社会一般政治一般選挙NEW中国主力市場への車輸出伸び継続PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾豚肉の処理・流通15日間停止PICK UP農水貿易食品・飲料保健医療農林・水産卸売り小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ