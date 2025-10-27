石原ケミカル、上海に製造会社

中国上海石原ケミカル、上海に製造会社日系企業進出化学NEW国・地域中国上海業種化学関連タグ中国日本化学一般電子・コンピューター設備投資関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出石原ケミカル、上海に製造会社中国上海化学電子・コンピューター化学一般設備投資NEW山一商事と関東塩業、鋳造会社を共同買収ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属ピラー、ペナン州に製造販売子会社マレーシア製造その他製造半導体製造装置の東邦鋼機、合弁設立検討インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資不動産建設・プラント雇用・労務バロックジャパンと京東、香港に合弁設立香港商業その他製造小売りゴルフの「マーク＆ロナ」、高島屋に出店ベトナム繊維繊維中国の最新ニュース電動車の値下がり鮮明に、16万元下回る中国車両統計自動車政策・法律・規制小売り一行ニュース（24～26日付）中国経済マクロ経済NEW重慶市のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事香港立法会選挙の届け出始まるPICK UP政治社会一般政治一般選挙NEW中国主力市場への車輸出伸び継続PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾豚肉の処理・流通15日間停止PICK UP農水貿易食品・飲料保健医療農林・水産卸売り小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ