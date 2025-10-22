行政機関や業界団体らも支援

シンガポール行政機関や業界団体らも支援25年日本食品見本市の傾向（下）PICK UP食品NEW国・地域シンガポール業種食品関連タグシンガポール日本食品・飲料イベント関連トピックス・特集・連載25年日本食品見本市の傾向25年日本食品見本市の傾向行政機関や業界団体らも支援 25年日本食品見本市の傾向（下）シンガポール食品食品・飲料イベントNEWハラル対応食品の出展増も 25年日本食品見本市の傾向（上）シンガポール食品食品・飲料イベントシンガポールの最新ニュースアマゾン人員削減、シンガポールにも影響かシンガポールＩＴＩＴ一般雇用・労務健康情報ハローヘルス、台湾食品大手と提携シンガポール食品ＩＴ一般食品・飲料保健医療先端技術の大型イベント開幕 ＡＩや量子など注目分野集結シンガポール経済マクロ経済ベンチャーＩＴ一般イベント各国・地域のトップ記事中国自動運転Ｌ４が全面普及へPICK UP車両自動車ＩＴ一般政策・法律・規制車部品NEW香港利下げ、住宅市場に追い風PICK UP金融金融一般不動産政策・法律・規制NEW台湾対中半導体規制の緩和議論かPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ