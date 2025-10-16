車載動力電池の搭載量、９月は４割増

中国車載動力電池の搭載量、９月は４割増車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品その他製造統計貿易自動車統計車載動力電池の搭載量、９月は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW９月ＣＰＩは0.3％下落、２カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計NEW９月ＰＰＩは2.3％下落、下げ幅縮小続く中国経済マクロ経済統計NEW９月の産業景況感、７カ月ぶり上昇タイ経済マクロ経済貿易統計自動車車部品NEW電動車の登録台数、９月末時点で１万台超えカンボジア車両統計自動車二輪車電機環境政策・法律・規制NEWプロトンＥＶ新モデル、予約台数３千台にマレーシア車両貿易統計自動車環境NEW貿易統計人民元貸出、１～９月増加額は14.7兆元中国金融貿易統計金融一般NEW車載動力電池の搭載量、９月は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW25年ＧＤＰ成長率0.9％に上方修正＝ＩＭＦ韓国経済マクロ経済統計NEW９月ＩＣＴ輸出14％増、過去最高を更新韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW金価格上昇、年末には15グラム30万円へタイ金融統計鉄鋼・金属金融一般NEW９月の産業景況感、７カ月ぶり上昇タイ経済マクロ経済貿易統計自動車車部品NEW中国の最新ニュース長城汽車、スーパーカーを26年末に公開へ中国河北車両自動車NEW３Ｑのスマホ出荷３％減、２四半期連続減少中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEWテイクオフ：中国では近年、宅配サー…中国社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港本土車乗り入れ、消費に期待PICK UP運輸自動車陸運空運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW台湾ＡＩスパコン、台湾勢に援軍PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター更新韓国不動産規制を強化、首都圏の市場過熱受けPICK UP建設金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ