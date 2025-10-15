７～９月のＧＤＰ成長率2.9％

シンガポール７～９月のＧＤＰ成長率2.9％２年ぶり低水準、通年は３％前後PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＧＤＰ【新・知財最前線は今】韓国がＧＩＩでアジア地域１位獲得韓国経済マクロ経済NEW「上位中所得国」入り達成、政治報告案ベトナム政治マクロ経済社会一般政治一般NEW７～９月のＧＤＰ成長率2.9％ ２年ぶり低水準、通年は３％前後シンガポール経済マクロ経済統計NEW29年までに優先50都市開発、公事省が行程表インドネシア経済マクロ経済インフラ政策・法律・規制財政NEW家計債務縮小に注力、新中銀総裁が初会見タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制家計債務、６月末時点で1.67兆リンギにマレーシア金融統計金融一般貿易統計９月の掘削機販売25％増、国内好調続く中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW９月の新車販売は14.9％増 製販大台、ＮＥＶが過去最高に中国車両貿易統計自動車NEW26年のサッカーボール輸出１割増も、Ｗ杯でタイ製造貿易統計ゴム・皮革スポーツNEW今年のコメ輸出量縮小へ、金額は４割減予測タイ農水貿易統計農林・水産NEW１～９月の輸出額、220億米ドルで12.9％増カンボジア経済貿易統計NEW首都特区の輸出額、１～９月は15億ドルカンボジア経済貿易統計NEWシンガポールの最新ニュース企業庁と国立大、ツバメの巣の品質基準を導入シンガポール食品食品・飲料政策・法律・規制NEW造園借地権のルール改正、長期計画に対応シンガポール建設不動産政策・法律・規制NEW有害ネットコンテンツ、「遭遇」84％シンガポール社会ＩＴ一般社会一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港観光公害の対策強化へPICK UP観光観光社会一般環境政策・法律・規制NEW中国９月の新車販売は14.9％増PICK UP車両貿易統計自動車NEW台湾エヌビディアが補償金負担かPICK UP建設ＩＴ一般電子・コンピューター保険不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ