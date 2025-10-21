ＮＺ防衛産業戦略、宇宙兵器の輸出目指す

ニュージーランドＮＺ防衛産業戦略、宇宙兵器の輸出目指す経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド米国精密機器機械その他製造マクロ経済貿易政策・法律・規制外交軍事オーストラリアの最新ニュース銀行支店の閉鎖進む、昨年度は155店減オーストラリア金融ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般社会一般政策・法律・規制NEW米ホテルのチョイス、長期滞在ホテルで豪進出オーストラリア観光ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光外食・飲食NEW豪米首脳、ワシントンで初会談 安保と経済で連携強化オーストラリア政治政治一般軍事外交NEW各国・地域のトップ記事中国３ＱのＧＤＰ成長率4.8％PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港貨物機が着陸後に滑走路逸脱安全情報PICK UP運輸空運社会一般事件NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】米半導体の復活、カギは人材独自PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ