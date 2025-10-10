中国、紹興酒離れ深刻＝打開へ日本市場に熱視線

中国中国、紹興酒離れ深刻＝打開へ日本市場に熱視線食品更新国・地域中国業種食品関連タグ中国食品・飲料外食・飲食統計貿易社会一般貿易統計テスラの中国販売、３Ｑは32％減の16.9万台中国車両貿易統計自動車１～８月の物流総額5.2％増、消費財好調中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運上汽の９月販売は40％増、９カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車中国、紹興酒離れ深刻＝打開へ日本市場に熱視線中国食品貿易統計食品・飲料社会一般外食・飲食更新中国の対韓ＥＶ輸出、全体の約５％に韓国車両貿易統計自動車８月経常収支91.5億ドル黒字、黒字幅最高韓国経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース24年のＲ＆Ｄ費用、8.9％増の3.6兆元に中国経済マクロ経済統計設備投資政策・法律・規制広汽集団がカリブ市場開拓、３カ国に進出中国広東車両自動車上海のＣＯ２排出量市場、取引額55億元突破中国上海経済マクロ経済統計環境各国・地域のトップ記事中国国慶節連休の人出が過去最多PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般その他サービス陸運海運空運観光社会一般スポーツ文化・宗教政策・法律・規制小売り外食・飲食香港ＨＳＢＣ、恒生銀を非公開化PICK UP金融金融一般証券韓国９月の韓国車販売5.4％増PICK UP車両統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ