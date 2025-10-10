１～８月の物流総額5.2％増、消費財好調

中国１～８月の物流総額5.2％増、消費財好調運輸国・地域中国業種運輸関連タグ中国倉庫陸運海運空運統計貿易自動車統計ベンツの中国販売、７～９月は27％減中国車両統計自動車鴻蒙智行の９月販売、33％増の5.3万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般テスラの中国販売、３Ｑは32％減の16.9万台中国車両貿易統計自動車北汽新能源の９月販売、３割増の２万台中国北京車両統計自動車長安汽の９月販売25％増、５カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車賽力斯の９月販売８％増、６カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車貿易統計テスラの中国販売、３Ｑは32％減の16.9万台中国車両貿易統計自動車１～８月の物流総額5.2％増、消費財好調中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運上汽の９月販売は40％増、９カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車中国、紹興酒離れ深刻＝打開へ日本市場に熱視線中国食品貿易統計食品・飲料社会一般外食・飲食中国の対韓ＥＶ輸出、全体の約５％に韓国車両貿易統計自動車８月経常収支91.5億ドル黒字、黒字幅最高韓国経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース鴻蒙智行の９月販売、33％増の5.3万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般国慶節連休の上海旅行者、２割増の2549万人中国上海観光統計観光小売り養生ブームでナマコに熱視線 若者に需要、来年3.5兆円市場へ中国食品マクロ経済統計食品・飲料保健医療農林・水産その他サービス社会一般外食・飲食各国・地域のトップ記事中国国慶節連休の人出が過去最多PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般その他サービス陸運海運空運観光社会一般スポーツ文化・宗教政策・法律・規制小売り外食・飲食香港ＨＳＢＣ、恒生銀を非公開化PICK UP金融金融一般証券韓国９月の韓国車販売5.4％増PICK UP車両統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ