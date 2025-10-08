インド【月次リポート】インド（９月）経済国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済関連トピックス・特集・連載インドの月次リポートインドの月次リポート【月次リポート】インド（９月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（８月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（７月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（６月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（５月）インド経済マクロ経済【月次リポート】インド（４月）インド経済マクロ経済インドの最新ニュース生保ＳＢＩなど、アディティヤ傘下企業株取得インド商業金融一般証券小売りマヒンドラ、祭事期のＳＵＶ販売が６割増インド車両自動車ベダンタ、アルミ生産能力を310万トンに増強インド鉄鋼鉄鋼・金属各国・地域のトップ記事香港本土産上海ガニが直輸入解禁PICK UP農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制小売り外食・飲食台湾不動産市場、４Ｑも低迷かPICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制タイ雨期終盤、洪水リスクに警戒安全情報PICK UP社会インフラ設備投資社会一般環境災害各国・地域のトップ記事一覧へ