    フィリピン

    ８月輸出額、５％増の71億ドル

    伸び率は今年最小、米関税影響か
    フィリピン
