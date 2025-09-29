ルピー安進行、25日に過去最安値更新

インドルピー安進行、25日に過去最安値更新金融NEW国・地域インド業種金融関連タグインド米国金融一般統計貿易統計浙江発の中欧班列、今年累計１千便到達中国浙江運輸貿易統計陸運NEW７月のパーム油生産42％増、輸出好調続くインドネシア農水貿易統計農林・水産NEWＡＭＲＯ、比の25年成長率予測5.6％を維持フィリピン経済マクロ経済貿易統計NEWルピー安進行、25日に過去最安値更新インド金融統計金融一般NEWＥＵのハイテク品輸入元、国別トップは中国中国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター８月の輸出14.5％増、米国向けもプラスに香港経済マクロ経済貿易統計インドの最新ニュース通信業界の課題、政府は解決状況を業界に報告インドＩＴＩＴ一般通信その他製造イベント政策・法律・規制NEWマナスポリマーズのＩＰＯ、26日に開始インド化学食品・飲料化学一般電力・ガス・水道環境NEW祭事期の雇用創出規模、最大20万人インド経済マクロ経済統計ＩＴ一般通信倉庫陸運雇用・労務小売りNEW各国・地域のトップ記事香港新世界が２年連続赤字、開発物件減損が影響PICK UP建設決算不動産建設・プラントNEWアジアアジアから外国人運転手招致PICK UP運輸マクロ経済その他サービス陸運雇用・労務政策・法律・規制NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ