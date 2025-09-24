８月の自動車生産、6.1％減

タイ８月の自動車生産、6.1％減輸出不調で２カ月連続マイナスPICK UP車両国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車二輪車統計貿易政策・法律・規制自動車統計車業界のＭ＆Ａ件数、上期は２割減＝ＰｗＣ中国車両統計自動車金融一般証券車部品山東の１～８月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計現代自の先進国販売率65％、競合上回る韓国車両統計自動車８月自動車輸出、17％減の7.1万台タイ車両統計自動車二輪車車部品８月の自動車生産、6.1％減 輸出不調で２カ月連続マイナスタイ車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制ＢＥＶ登録台数、８月は49％増の9900台タイ車両統計自動車二輪車貿易統計山東の１～８月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計河北の１～８月経済統計、鉱工業は7.6％増中国河北経済マクロ経済貿易統計輸出受注額、８月の過去最高 ＡＩ好調、米関税で明暗分かれる台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制企業の５年生存率は６割、「高成長」は１％台湾経済マクロ経済貿易統計８月の自動車生産、6.1％減 輸出不調で２カ月連続マイナスタイ車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） フィリピンが17％増と好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計タイの最新ニュースレムチャバン港、渋滞緩和へ地図アプリ導入タイ運輸ＩＴ一般陸運海運トウモロコシ輸入、「火入れなし」証明義務化タイ農水貿易農林・水産環境政策・法律・規制テイクオフ：ソーシャルメディアで流…タイ社会社会一般各国・地域のトップ記事中国中国開発車「Ｎ７」好発進独自PICK UP車両貿易自動車ＩＴ一般香港悪天候時の株取引が１周年PICK UP金融金融一般証券陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制災害台湾輸出受注額、８月の過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ