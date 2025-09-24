ＮＺ８月貿易黒字に転換、輸出額が８％増

ニュージーランドＮＺ８月貿易黒字に転換、輸出額が８％増経済国・地域ニュージーランド業種経済関連タグ中国オーストラリアニュージーランド日本米国農林・水産マクロ経済統計貿易貿易統計山東の１～８月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計河北の１～８月経済統計、鉱工業は7.6％増中国河北経済マクロ経済貿易統計輸出受注額、８月の過去最高 ＡＩ好調、米関税で明暗分かれる台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制企業の５年生存率は６割、「高成長」は１％台湾経済マクロ経済貿易統計８月の自動車生産、6.1％減 輸出不調で２カ月連続マイナスタイ車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） フィリピンが17％増と好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計オーストラリアの最新ニュース35年の排出削減目標、ガス投資拡大に＝豪三井オーストラリア資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境政策・法律・規制ＶＩＣ鉄道計画、中国企業に掘削機発注オーストラリア運輸建設・プラント陸運政策・法律・規制通勤時間は短縮傾向、最長はシドニーの59分オーストラリア経済マクロ経済統計陸運社会一般雇用・労務各国・地域のトップ記事中国中国開発車「Ｎ７」好発進独自PICK UP車両貿易自動車ＩＴ一般香港悪天候時の株取引が１周年PICK UP金融金融一般証券陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制災害台湾輸出受注額、８月の過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ