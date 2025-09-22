電動車の充電設備、１～８月の設置数89％増

中国電動車の充電設備、１～８月の設置数89％増車両国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車電力・ガス・水道統計インフラ自動車統計安徽の１～８月経済統計、鉱工業は8.6％増中国安徽経済マクロ経済貿易統計天津の１～８月経済統計、鉱工業は5.0％増中国天津経済マクロ経済統計新車販売、30年までに４千万台へ＝ＣＰＣＡ中国車両統計自動車広東省の鉱工業生産、１～８月は2.2％増中国広東経済マクロ経済統計電動車の充電設備、１～８月の設置数89％増中国車両統計自動車インフラ電力・ガス・水道住宅ローン残高11.4兆元、増加幅は低水準台湾金融統計自動車金融一般不動産中国の最新ニュースレアアース磁石輸出10％増、中国８月中国資源貿易統計その他製造鉱業政策・法律・規制河南の充電インフラ設置加速へ、県郷にも中国河南車両自動車インフラ建設・プラント政策・法律・規制永久磁石の竜磁科技、ベトナム工場を拡張へ中国安徽製造その他製造設備投資各国・地域のトップ記事香港ＡＩは市民の近くから導入PICK UPＩＴＩＴ一般政治一般政策・法律・規制中国レジャー向け二輪車が台頭PICK UP車両二輪車娯楽政策・法律・規制車部品台湾電気料金、民生用を引き上げPICK UP公益決算電力・ガス・水道政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ