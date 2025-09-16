アジア【マーケット】為替 2025/09/16（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/09/16アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/09/16（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/09/15アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/09/15（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/09/12アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/09/12（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース日本主張、覚書に明記なく＝対米投資日本経済貿易自動車金融一般政策・法律・規制外交【マーケット】為替 2025/09/15（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/09/10アジア経済マクロ経済各国・地域のトップ記事中国ＡＩエージェントが続々登場PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス小売り外食・飲食NEW香港国慶節にイベント・優待多数PICK UP経済マクロ経済陸運観光社会一般イベント小売り外食・飲食NEW台湾電気料金、10月も据え置きかPICK UP公益マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ