６月末の公的債務127億ドル、ＧＤＰ比18％

カンボジア６月末の公的債務127億ドル、ＧＤＰ比18％経済国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジア金融一般マクロ経済統計財政政策・法律・規制ＧＤＰ２Ｑ成長率0.7％、速報値から0.1Ｐ上昇韓国経済マクロ経済統計26年度予算案が上院通過、歳出17兆円タイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政６月末の公的債務127億ドル、ＧＤＰ比18％カンボジア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政豪ＧＤＰ、２Ｑは0.6％増 消費好調で予測超えオーストラリア経済マクロ経済統計政府支出減速も高水準続く、財政に課題オーストラリア経済マクロ経済統計財政【月次リポート】香港（８月）香港経済マクロ経済統計食品・飲料娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制カンボジアの最新ニュース日本で亡命者弾圧とＨＲＷ、当局を批判カンボジア社会社会一般事件政治一般停戦１カ月も遠い正常化、両国物流混乱カンボジア経済設備投資社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事南東部プレイベン州、越との国境検問所新設カンボジア運輸貿易陸運政治一般政策・法律・規制外交各国・地域のトップ記事香港53校で小学１年クラスを削減PICK UP社会統計社会一般教育政策・法律・規制台湾ヤゲオ、芝浦電子買収に王手PICK UP製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器証券政策・法律・規制車部品タイタクシン派に下野の可能性PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙各国・地域のトップ記事一覧へ