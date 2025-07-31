〔ミ島通信〕ベルデ、商業施設に再エネ電力供給

フィリピン〔ミ島通信〕ベルデ、商業施設に再エネ電力供給公益国・地域フィリピン業種公益関連タグフィリピン農林・水産電力・ガス・水道小売り関連トピックス・特集・連載ミンダナオ通信ミンダナオ通信〔ミ島通信〕ベルデ、商業施設に再エネ電力供給フィリピン公益農林・水産電力・ガス・水道小売り〔ミ島通信〕センチュリー、低層住宅を開発フィリピン建設不動産〔ミ島通信〕テニスボール世界大手、新工場稼働フィリピン製造貿易その他製造ゴム・皮革雇用・労務政策・法律・規制〔ミ島通信〕国家光ファイバー網整備が始動フィリピンＩＴＩＴ一般通信インフラ政策・法律・規制〔ミ島通信〕米系企業、竹製建材工場を開設フィリピン製造その他製造農林・水産建設・プラント環境〔ミ島通信〕ダバオ空港増強、来年末までに完了へフィリピン運輸インフラ建設・プラント空運雇用・労務フィリピンの最新ニュース財政赤字、７月は189億ペソに縮小フィリピン経済マクロ経済統計財政ＩＦＣ、アヤラランドに再び持続可能性融資フィリピン建設金融一般不動産環境官民連携、2.8兆ペソ規模に 実行予定額、洪水対策事業はゼロフィリピン経済マクロ経済インフラ政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事中国25年中間期、３年ぶり増益PICK UP経済マクロ経済統計決算自動車電機保健医療医薬品バイオその他製造金融一般設備投資証券不動産政策・法律・規制香港男女の人口差、約70万人にPICK UP社会統計社会一般台湾製紙３位・栄成が工場売却PICK UP製造紙・パルプ各国・地域のトップ記事一覧へ