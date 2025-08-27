ファンティエット空港、民間利用が承認

ベトナムファンティエット空港、民間利用が承認運輸国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム空運関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジア渡航・交通情報タイ航空、冬季スケジュールで中国路線拡充タイ運輸空運観光ファンティエット空港、民間利用が承認ベトナム運輸空運中国の江西航空、南昌市―ＫＬ線就航マレーシア運輸統計空運観光首都空港１Ｃターミナル、６年ぶり営業再開インドネシア運輸インフラ建設・プラント空運マニラ空港、旅客サービス料引き上げで説明フィリピン運輸空運ペリタ・エア、シンガポール線を就航インドネシア観光空運観光政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース米蓄電メーカー、バクニン省で工場完成ベトナム公益その他製造電力・ガス・水道半導体産業の電力優遇策、政府が指示ベトナムＩＴＩＴ一般電子・コンピューター鉱業電力・ガス・水道陸運政策・法律・規制【ベトナム政治の座標軸】（第23回）昨今のベトナムの内政と外交問題ベトナム政治政治一般各国・地域のトップ記事香港香園囲の混雑、対策に本腰運輸陸運観光社会一般政策・法律・規制中国格安スーパー巡る競争激化へPICK UP商業統計食品・飲料その他サービス小売り台湾原発再稼働視野に予備調査PICK UP公益電力・ガス・水道社会一般政策・法律・規制選挙各国・地域のトップ記事一覧へ