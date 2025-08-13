時間当たり労働生産性、４～６月は3.4％上昇

マレーシア時間当たり労働生産性、４～６月は3.4％上昇経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ26年の防衛費はＧＤＰ比3.32％、政府予算案台湾経済マクロ経済政策・法律・規制軍事財政外交NEW時間当たり労働生産性、４～６月は3.4％上昇マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW２Ｑの経常収支、30億ドルの赤字インドネシア経済マクロ経済貿易統計財政NEW格付投資情報センター、比の格付据え置きフィリピン経済マクロ経済NEW財閥10社、純利益1920億ペソ １～６月、経済堅調で７社が増益フィリピン経済マクロ経済決算自動車不動産小売りNEWＥＡＥＵとのＦＴＡ、正式に交渉開始で合意インド経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交NEWマレーシアの最新ニュースペナンＬＲＴ、事業費増大の理由釈明マレーシア運輸インフラ設備投資不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW医療観光の新たな中心地へ 競争力ある価格ともてなし強みにマレーシア医薬保健医療その他サービス観光NEWカザフスタンへ鉄道輸送、可能性検討＝大使マレーシア運輸貿易インフラ倉庫陸運外交各国・地域のトップ記事中国中国の抹茶、世界人気高まるPICK UP食品ＩＴ一般食品・飲料農林・水産設備投資卸売り小売り外食・飲食NEW香港小売大手ＤＦＩが人員削減かPICK UP商業決算雇用・労務小売りNEW台湾米政府「株保有」に懸念噴出PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ