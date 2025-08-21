日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月20日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月20日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年08月20日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月19日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年08月19日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年08月15日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース田植え不要のコメ栽培支援、規模拡大や増産日本農水食品・飲料農林・水産政策・法律・規制【書籍ランキング】７月31日～８月６日日本社会社会一般７月の対米輸出額10％減、自動車大きく落ち込む日本経済貿易統計自動車各国・地域のトップ記事香港飲用水ブランド偽装の波紋拡大PICK UP社会食品・飲料社会一般事件政策・法律・規制韓国上場企業の２Ｑ営業益4.8％減PICK UP経済マクロ経済決算タイ車生産基盤で地域航空ハブへ運輸空運各国・地域のトップ記事一覧へ