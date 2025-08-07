NNA ASIA

サービス案内
    インドネシア

    五菱の受注2395台、ＥＶ９割＝ＧＩＩＡＳ

    車両
    NEW
    国・地域
    インドネシア
    業種
    車両
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    中国ＥＶの世界戦略

    インドネシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー