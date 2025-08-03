長安の７月販売23.4％増、３カ月連続プラス

中国重慶長安の７月販売23.4％増、３カ月連続プラス車両NEW国・地域中国重慶業種車両関連タグ中国自動車統計自動車統計北汽新能源の７月販売、７カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW長安の７月販売23.4％増、３カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車NEW長城汽車の７月販売、４カ月連続プラス中国河北車両貿易統計自動車NEW上汽の７月販売34.2％増、７カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW福田汽車の７月販売、２割増の4.6万台中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤの王朝ブランド、３カ月連続前年割れ中国深セン車両統計自動車NEW中国の最新ニュース人型ロボがサッカー練習、北京世界大会へ調整中国北京製造ＩＴ一般その他製造精密機器機械スポーツイベント政策・法律・規制NEWアイス市場、コスパ重視で中価格帯に需要中国食品マクロ経済統計食品・飲料小売りNEW広東省の製造企業、借入金の利息に補助中国広東金融その他製造金融一般政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事マレーシア未来志向の発展的５カ年計画PICK UP経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW中国新卒者が就職先に地方志向PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW香港チョンキン・マンションの今独自PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター不動産建設・プラント観光社会一般文化・宗教外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ