道路相、自動車産業は世界一の規模目指す

インド道路相、自動車産業は世界一の規模目指す車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車統計雇用・労務自動車統計上海市の自動車専用道、２Ｑの通行量３％増中国上海運輸統計陸運NEW地域別の車生産、上期は安徽がトップ中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW２ＱのＧＤＰ成長率7.96％ ４年ぶり高水準、関税前駆け込み台湾経済マクロ経済統計NEW６月産業統計、生産・消費・投資がプラス韓国経済マクロ経済統計NEW６月末の銀行貸付残高、前年同月比5.1％増マレーシア金融統計金融一般NEWサービス業景況感、ホテルや娯楽で楽観視シンガポール経済マクロ経済統計その他サービスNEWインドの最新ニュースＬ＆Ｔ、４～６月期は30％増益インド建設決算建設・プラント国内ＥＶ市場は新規参入で順調に進展＝Ｍ＆Ｍインド車両自動車電機鉱業環境NEW所得税制改正法案、税率変更は想定せずインド経済政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事中国増える外国人旅行者PICK UP観光マクロ経済統計観光社会一般政策・法律・規制NEW香港４～６月ＧＤＰは3.1％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW台湾２ＱのＧＤＰ成長率7.96％PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ