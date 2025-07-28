日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月25日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月25日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年07月25日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月24日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月24日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月23日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米テスラ営業利益42％減、販売低迷響く米国車両決算自動車【マーケット情報】商品市況（2025年07月25日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW三菱自が純利益97.5％減、米関税で悪化日本車両決算自動車各国・地域のトップ記事香港新世界の空港周辺開発に暗雲PICK UP建設不動産建設・プラント空運観光娯楽小売り外食・飲食NEW中国上期の工業企業利益が不調PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス鉱業設備投資政策・法律・規制NEW台湾台湾民意、リコールにＮＯPICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ