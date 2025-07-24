ＧＤＰ成長率予想、6.5％に引き下げ＝ＡＤＢ

インドＧＤＰ成長率予想、6.5％に引き下げ＝ＡＤＢ経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド農林・水産その他製造不動産建設・プラントその他サービスマクロ経済統計ＧＤＰ天津のＧＤＰ、１～６月は5.3％成長中国天津経済マクロ経済統計NEW河北のＧＤＰ、１～６月は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEWフォーチュン中国500、国家電網が首位維持中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般インフラ電力・ガス・水道メディアNEW25年成長率予測0.8％、ＡＤＢが下方修正韓国経済マクロ経済統計NEWホーチミン市、成長率８％超 ４～６月、ハノイ・ダナンも好調ベトナム経済マクロ経済統計NEW25年成長率見通し、4.2％に下方修正＝ＡＭＲＯマレーシア経済マクロ経済統計NEWインドの最新ニュース空軍バングラ機墜落、死者31人にバングラデシュ社会空運社会一般事件米コストコ、ハイデラバードにＧＣＣ設立かインド食品ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料設備投資雇用・労務４～６月のＶＣ投資額は35億ドル、ＫＰＭＧインド金融統計金融一般証券各国・地域のトップ記事中国中国ＩＰがコスプレでも勢い独自PICK UP媒体ＩＴ一般その他サービス娯楽メディア社会一般イベントNEW香港訪日回復へ展示会で魅力発信独自PICK UP観光空運観光メディア社会一般スポーツイベントNEW台湾小売り・飲食の売上高が減少PICK UP商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ