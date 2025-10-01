NNA ASIA

サービス案内
    インドネシア

    25年成長率予測、4.9％に下方修正＝ＡＤＢ

    経済
    NEW
    国・地域
    インドネシア
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    貿易統計

    インドネシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー