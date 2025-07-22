山東のＣＰＩ、６月は横ばい

中国山東山東のＣＰＩ、６月は横ばい経済NEW国・地域中国山東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ山東のＣＰＩ、６月は横ばい中国山東経済マクロ経済統計NEW天津のＧＤＰ、１～６月は5.3％成長中国天津経済マクロ経済統計NEW河北のＧＤＰ、１～６月は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEWガソリン補助金見直し延期、インフレ圧力緩和マレーシア経済マクロ経済石油・石炭・ガス政策・法律・規制財政小売りNEW１～６月の物価上昇率、全所得層で伸び鈍化シンガポール経済マクロ経済統計NEW６月の物価上昇率0.8％、低水準で推移シンガポール経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュース上海市、次世代ディスプレー産業育成へ中国上海ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造政策・法律・規制NEW三菱自が瀋陽のエンジン事業終了、合弁解消中国遼寧車両自動車車部品ネット人口11億2300万人に、普及率８割迫る中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス観光各国・地域のトップ記事中国中国ＩＰがコスプレでも勢い独自PICK UP媒体ＩＴ一般その他サービス娯楽メディア社会一般イベントNEW香港訪日回復へ展示会で魅力発信独自PICK UP観光空運観光メディア社会一般スポーツイベントNEW台湾小売り・飲食の売上高が減少PICK UP商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ