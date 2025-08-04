中小景況感、２年ぶり低下

マレーシア中小景況感、２年ぶり低下内外にリスク、コスト増加を懸念PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計貿易統計農林水産物・食品の対中輸出、上期は15％増中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW紡織企業の売上高、上期は３％減の2.2兆元中国繊維貿易統計化学一般繊維NEW電子情報製造業、１～６月売上高は９％増中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造NEW長城汽車の７月販売、４カ月連続プラス中国河北車両貿易統計自動車NEW上汽の７月販売34.2％増、７カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW無給休暇再び増加、相互関税影響続く台湾経済マクロ経済貿易統計雇用・労務NEWマレーシアの最新ニュース未来志向の発展的５カ年計画 第13次マレーシア計画始動（上）マレーシア経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEWファーマニアガが経営再建へ、ジャケルが出資マレーシア医薬保健医療医薬品その他製造金融一般証券ケープＥＭＳ、ＥＶ充電器の製造・供給で提携マレーシア車両自動車電機電力・ガス・水道環境NEW各国・地域のトップ記事マレーシア未来志向の発展的５カ年計画PICK UP経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW中国新卒者が就職先に地方志向PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW香港チョンキン・マンションの今独自PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター不動産建設・プラント観光社会一般文化・宗教外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ