現代自クレタ、発売10年で国内販売120万台

インド現代自クレタ、発売10年で国内販売120万台車両NEW国・地域インド業種車両関連タグ韓国インド自動車車部品電機精密機器機械電子・コンピューター統計自動車統計上海の自動車輸出、上期は13％増＝全国最多中国上海車両貿易統計自動車海運NEWＦＣＶの販売伸び悩み、上期２割減中国車両統計自動車政策・法律・規制NEWレアアース磁石の輸出急増、６月は前月比2.6倍中国資源マクロ経済貿易統計自動車電機鉱業政策・法律・規制NEW浙江省のＧＤＰ、１～６月は5.8％成長中国浙江経済マクロ経済統計NEW安徽省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW江西省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国江西経済マクロ経済統計NEWインドの最新ニュースＥＵの対ロ制裁、印の石油製品輸出に打撃インド資源マクロ経済貿易石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEWリライアンス４～６月期、78.3％増益インド資源決算ＩＴ一般通信石油・石炭・ガス小売りNEW６月貿易赤字、２カ月連続縮小 関税引き上げも対米輸出は24％増インド経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事台湾民進党政権が議会を弾圧独自PICK UP政治電力・ガス・水道社会一般政治一般選挙NEW韓国現代自の米ＥＶ販売20億ドル減か、減税法でPICK UP車両自動車NEWタイＥＣ大手19サイト、消費者保護義務を厳格化ＩＴＩＴ一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ