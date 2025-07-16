ビンスピード、鉄道建設に向け大規模採用

ベトナムビンスピード、鉄道建設に向け大規模採用運輸NEW国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム陸運インフラ雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送港深西部鉄路、３都市で説明会実施へ香港運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEWビンスピード、鉄道建設に向け大規模採用ベトナム運輸インフラ陸運雇用・労務NEWＨＣＭメトロ２号線、年内着工にめどベトナム政治インフラ陸運政治一般NEWＫＴＭ特急、東海岸延伸予定なし＝運輸相マレーシア運輸インフラ陸運NEW陸上交通庁、ＬＲＴで新型車両運行シンガポール運輸陸運NEWキャピタルＡ、マレー鉄道と旅行などで提携マレーシア運輸食品・飲料陸運空運ベトナムの最新ニュース最低賃金、7.2％引き上げへ 来年１月、伸び率９年ぶり高さベトナム経済雇用・労務政策・法律・規制米国からの大豆輸入量、１～６月33％増ベトナム農水貿易食品・飲料農林・水産NEW住宅ローン金利、前年から２ポイント低下ベトナム金融金融一般不動産社会一般各国・地域のトップ記事香港日本城、閉業のうわさを否定PICK UP商業決算小売りNEW中国２ＱのＧＤＰ成長率5.2％PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW台湾住宅市場に価格調整の兆しPICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ