国民車プロトン、１～６月販売は7.2万台

マレーシア国民車プロトン、１～６月販売は7.2万台PICK UP車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグマレーシア自動車統計自動車統計北京現代６月販売、前月比７割増の2.2万台中国北京車両統計自動車NEWバスの金竜汽車、１～６月販売は２％減中国福建車両統計自動車NEW陝西の１～５月ＮＥＶ輸出台数、全国３位中国陝西車両貿易統計自動車NEW生産者物価、６月は４％下落タイ経済マクロ経済統計電子・コンピューター食品・飲料化学一般鉄鋼・金属建設・プラントNEW国民車プロトン、１～６月販売は7.2万台マレーシア車両統計自動車NEW［資料］インドネシア二輪車販売・輸出台数インドネシア車両貿易統計自動車二輪車車部品NEWマレーシアの最新ニュース東芝、政府機関とスマート農業 気象情報を稲作活用、北部地域でマレーシア農水ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料農林・水産「見習い」契約に最賃適用、８月からマレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制ス州、２年以内に循環型経済枠組み目指すマレーシア経済マクロ経済環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国「手軽に美しく」若者に人気PICK UP医薬統計保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制NEW香港オンライン配車を合法化へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制NEW台湾通貨高、業績押し下げ顕在化PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事一覧へ