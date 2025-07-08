多国間主義の必要性を強調

マレーシア多国間主義の必要性を強調首相、ＢＲＩＣＳ首脳会議に出席PICK UP政治NEW国・地域マレーシア業種政治関連タグマレーシア中南米マクロ経済政策・法律・規制政治一般外交ＧＤＰサービス業ＧＤＰ44％、生産性は低迷韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW韓国の成長率予測、海外投資銀行が上方修正韓国経済マクロ経済金融一般NEW米相互関税20％、成長率0.8ポイント減速ベトナム経済マクロ経済貿易外交NEW25年度予算、財政赤字8.3兆チャット超に拡大ミャンマー経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制財政NEW多国間主義の必要性を強調 首相、ＢＲＩＣＳ首脳会議に出席マレーシア政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制外交NEW税収の対ＧＤＰ比、３年連続で低下を予測インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWマレーシアの最新ニュースメシニアガ、公務員年金基金のシステム受注マレーシアＩＴ決算ＩＴ一般金融一般NEWテナガ、再投資控除紛争で逆転敗訴マレーシア公益マクロ経済電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制ＲＭ１＝34.3円、＄１＝ＲＭ4.24（７日）マレーシア金融金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事中国「手軽に美しく」若者に人気PICK UP医薬統計保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制NEW香港オンライン配車を合法化へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制NEW台湾通貨高、業績押し下げ顕在化PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事一覧へ