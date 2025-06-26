日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月25日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月25日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年06月25日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月24日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月24日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月20日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース中東原油、ホルムズ海峡封鎖に警戒も中東資源貿易石油・石炭・ガス金融一般海運軍事イスラエル、イランの重水炉空爆中東政治政治一般軍事イスラエル・イラン停戦合意発表、沈静化に期待中東政治石油・石炭・ガス軍事外交各国・地域のトップ記事香港倒産ドミノがとどめに、ベーカリーの大班PICK UP商業食品・飲料金融一般雇用・労務小売りNEW台湾続く店舗拡大、介護も視野に独自PICK UP商業統計保健医療医薬品その他サービス小売り更新韓国現代自の米国輸出２割減PICK UP車両貿易自動車外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ