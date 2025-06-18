原油高騰続けば経済に影響、中東情勢悪化で

シンガポール原油高騰続けば経済に影響、中東情勢悪化で資源NEW国・地域シンガポール業種資源関連タグシンガポール中東石油・石炭・ガス関連トピックス・特集・連載緊迫の中東情勢緊迫の中東情勢原油高騰続けば経済に影響、中東情勢悪化でシンガポール資源石油・石炭・ガスNEW中東紛争による原油高騰、ＲＢＡは軽視かオーストラリア金融マクロ経済金融一般NEW政府が海運各社と会合、中東情勢の影響評価インド運輸貿易海運軍事NEWイスラエル、イラン国営ＴＶを攻撃中東政治政策・法律・規制軍事NEWＧ７サミット、決裂は回避カナダ経済自動車ＩＴ一般鉱業政策・法律・規制軍事外交NEW為替に加え中東情勢も注視 中銀、19日政策会合も現状維持か台湾金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般不動産政策・法律・規制シンガポールの最新ニュース５月輸出額は3.5％減少 ４カ月ぶりマイナス、米向け不振シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW女性の復職支援企業、日本で本格展開へシンガポール経済社会一般イベント雇用・労務テイクオフ：台湾発祥のタピオカミル…シンガポール社会食品・飲料社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港免許暴落で遊休タクシー急増PICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制NEWミャンマーヤンゴンの工場労働者、賃上げの要求続くPICK UP経済マクロ経済繊維その他製造雇用・労務NEW中国安定的な貿易関係の構築をPICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料鉄鋼・金属農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ