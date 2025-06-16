上海電気とシーメンス、上海合弁工場を拡張

中国上海上海電気とシーメンス、上海合弁工場を拡張電機NEW国・地域中国上海業種電機関連タグ中国欧州電機建設・プラント電力・ガス・水道設備投資中国の最新ニュース賽微電子、サイレックスの出資比率引き下げ中国北京ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造証券政策・法律・規制NEW小売売上高が１年半ぶり伸び ５月の主要経済指標、政策効果で中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW【新型車発売情報】５月31日～６月13日中国車両自動車NEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が１年半ぶり伸びPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港キャセイグループ100路線にPICK UP運輸空運NEW台湾為替に加え中東情勢も注視PICK UP金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ