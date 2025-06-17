アジアはガス利用で排出削減加速、豪に商機？

オーストラリアアジアはガス利用で排出削減加速、豪に商機？資源NEW国・地域オーストラリア業種資源関連タグベトナムフィリピンオーストラリア日本石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境オーストラリアの最新ニュース〔ポッサムのつぶやき〕ＱＬＤ政府、ブリス五輪は「余裕で間に合う」オーストラリア建設建設・プラント政策・法律・規制NEW豪小売り苦境、高級ファッションや靴販売オーストラリア商業ＩＴ一般卸売り小売りアマゾン、豪に200億＄の巨額投資オーストラリアＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ建設・プラント環境各国・地域のトップ記事中国小売売上高が１年半ぶり伸びPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港キャセイグループ100路線にPICK UP運輸空運NEW台湾為替に加え中東情勢も注視PICK UP金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ