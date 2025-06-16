台総院、25年成長予測を2.90％に下方修正

台湾台総院、25年成長予測を2.90％に下方修正経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済ＣＰＩ台総院、25年成長予測を2.90％に下方修正台湾経済マクロ経済NEW５月ＣＰＩ上昇率は2.82％、６年ぶり２％台インド経済マクロ経済統計NEW天津のＣＰＩ、５月は0.1％上昇中国天津経済マクロ経済統計上海の５月ＣＰＩは横ばい、２カ月連続中国上海経済マクロ経済統計経常性賃金、４月は3.22％増 約３年ぶり水準、物価上昇超える台湾経済マクロ経済統計雇用・労務米５月物価2.4％上昇、伸び率４カ月ぶり拡大米国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料台湾の最新ニュースＴＳＭＣと東大が共同ラボ、台湾以外で初台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター教育「海龍」、発電した電力が台電電力網に接続台湾公益ＩＴ一般電子・コンピューター電力・ガス・水道環境NEW機械設備輸出8.9％増、台湾元高に警戒も台湾製造貿易統計その他製造精密機器機械各国・地域のトップ記事香港香港がムスリム観光指数３位PICK UP観光統計観光文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEWミャンマー地震で25年度ＧＤＰ2.5％減少に、世銀予測PICK UP経済マクロ経済統計災害NEW中国【中国で勝ち抜く】ＥＶ部品を現地開発独自PICK UP車両自動車車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ