南北高速鉄道への参画意欲を強調、米越連合

ベトナム南北高速鉄道への参画意欲を強調、米越連合運輸NEW国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム米国金融一般陸運インフラ関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送南北高速鉄道への参画意欲を強調、米越連合ベトナム運輸インフラ金融一般陸運NEWハノイメトロ２号線のデポ、10月着工へベトナム運輸インフラ陸運レッド線の追加工費、支払いへ閣議提案タイ運輸インフラ陸運政策・法律・規制南北高速鉄道、米社も関心かベトナム経済マクロ経済インフラ建設・プラント陸運ビンズオンメトロ１号線、進む予備審査ベトナム経済マクロ経済インフラ建設・プラント陸運ホーチミン市メトロ４号線、ソビコが意欲ベトナム運輸陸運政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース都市鉄道の民活モデル、ホーチミン市が検討ベトナム運輸インフラ陸運政策・法律・規制クアルコム、ＡＩ研究開発センターを新設ベトナムＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW日本板硝子、北部子会社をビグラセラに譲渡ベトナム製造ガラス・セメント各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ