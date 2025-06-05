５月二輪販売、前年比微減の50.5万台

インドネシア５月二輪販売、前年比微減の50.5万台車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車二輪車車部品統計自動車統計北汽集団の５月販売、1.6％増の13.5万台中国北京車両統計自動車NEW５月の中古車販売１％増、４カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW上海のＮＥＶ保有、150万台突破中国上海車両統計自動車インフラ陸運NEW深センのＩＣＶ産業、24年の生産額４割増中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信陸運政策・法律・規制車部品NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW製造業の固定資産投資、１Ｑは82.3％増台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属精密機器機械設備投資NEWインドネシアの最新ニュース面積50ｈａ以下の工業団地、産業相令で規定インドネシア製造その他製造不動産建設・プラント政策・法律・規制ＢＹＤ、高級ブランド含む８ディーラー開所インドネシア車両貿易自動車電機設備投資NEW中国ＡＩＯＮ、高級ＭＰＶのＰＨＶを公開インドネシア車両自動車電機インフラ設備投資NEW各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ