NNA ASIA

サービス案内
    オーストラリア

    〔政治スポットライト〕豪首相、米要請の防衛費増額に含み

    政治
    NEW

    オーストラリアのアルバニージー首相は３日、米国から追加支出を求められている防衛費について、「目標はオーストラリアに必要な能力を与えることだ」と語り、増額に含みを持たせた。オーストラリアンが伝えた。

    国・地域
    オーストラリア
    業種
    政治
    関連タグ

    オーストラリアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー