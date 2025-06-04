〔政治スポットライト〕豪首相、米要請の防衛費増額に含み

オーストラリア〔政治スポットライト〕豪首相、米要請の防衛費増額に含み政治NEWオーストラリアのアルバニージー首相は３日、米国から追加支出を求められている防衛費について、「目標はオーストラリアに必要な能力を与えることだ」と語り、増額に含みを持たせた。オーストラリアンが伝えた。国・地域オーストラリア業種政治関連タグオーストラリア米国政治一般外交軍事オーストラリアの最新ニュース【ビジネス法最前線】第398回 環境法（再生可能エネルギー開発） 再生可能エネルギー開発に関する地域貢献制度の導入オーストラリア経済政策・法律・規制NEW豪建材・投資大手が合併、140億＄巨大企業にオーストラリア建設その他製造ガラス・セメント証券建設・プラントNEWＮＺ南島アルミ製錬所、供給電力安定で増産ニュージーランド鉄鋼鉄鋼・金属電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事韓国大統領に李在明氏、３年ぶりの革新政権政治マクロ経済社会一般政治一般選挙外交更新ミャンマー５月ＰＭＩ、前月から改善も節目割れPICK UP経済マクロ経済統計その他製造NEW中国政府が車価格競争にメスPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ