豪４月ＣＰＩ2.4％上昇、３カ月連続横ばい

オーストラリア豪４月ＣＰＩ2.4％上昇、３カ月連続横ばい経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ25年の成長率予測、3.10％に下方修正台湾経済マクロ経済統計NEW24年の名目賃金上昇率5.6％ 前年から伸び加速、今年は鈍化シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪４月ＣＰＩ2.4％上昇、３カ月連続横ばいオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEWＮＺ準備銀、0.25ｐ追加利下げ 国内経済に生産余力ありニュージーランド経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第19幕＞突然変異の鳩、現るオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW山東の１～４月経済統計、鉱工業は8.1％増中国山東経済マクロ経済貿易統計自動車統計１～４月のＦＣＶ輸出、70％減の18台韓国車両統計自動車NEW25年４月のタイ新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW４月新車販売1.0％増、約２年ぶりプラスタイ車両統計自動車NEW〔ポッサムのつぶやき〕豪長者番付、初登場10人中６人がビリオネアオーストラリア経済統計社会一般NEW豪４月ＣＰＩ2.4％上昇、３カ月連続横ばいオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW昨年度のＦＤＩ、14％増の810億ドルインド経済マクロ経済統計NEWオーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕野党保守連合、影の内閣再編へオーストラリア政治電力・ガス・水道政治一般選挙テイクオフ：現金を預けようと閉店間…オーストラリア社会社会一般NEW雇用成長率、パースがトップ 金融・医療が支え3.8％増オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事香港ヘルスケア企業が香港視察独自PICK UP医薬貿易保健医療医薬品バイオイベント政策・法律・規制NEW台湾台湾のＭ＆Ａ取引額、81％増PICK UP経済マクロ経済統計金融一般証券NEW韓国「より広く深い日韓協力へ」PICK UP経済マクロ経済自動車観光選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ