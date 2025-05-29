NNA ASIA

サービス案内
    ラオス

    25年成長率、0.6ポイント低下見通し＝世銀

    経済
    NEW
    国・地域
    ラオス
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    ラオスの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー