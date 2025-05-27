４月製造業生産高、5.9％上昇

シンガポール４月製造業生産高、5.9％上昇好調維持、関税前の駆け込み需要PICK UP製造NEW国・地域シンガポール業種製造関連タグシンガポールその他製造統計関連トピックス・特集・連載トランプ関税で揺れるアジアトランプ関税で揺れるアジア脱中国拠点のタイ直撃、「迂回輸出」も標的にタイ経済マクロ経済貿易農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制外交NEWベトナム企業、懸念収まらず 相互関税、迫る再発動（中）ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW４月製造業生産高、5.9％上昇 好調維持、関税前の駆け込み需要シンガポール製造統計その他製造NEW現代自の「米国重視」鮮明に 生産台数が最大、現地化加速へ韓国車両自動車「スマホ関税、サムスンも」 相互関税、迫る再発動（上）ベトナムＩＴ貿易電子・コンピューター電機政策・法律・規制外交ベトナムが全方位外交加速、米関税措置でベトナム政治政治一般外交シンガポールの最新ニュースインドネシア小売オーサム、国内初店舗が開業シンガポール商業小売り米国防相、シンガポールで安保会議出席へシンガポール政治政治一般外交京都信用金庫、フェア初開催で食の魅力訴求シンガポール食品食品・飲料各国・地域のトップ記事香港ドローンでインフラ老朽化対策PICK UPＩＴＩＴ一般その他製造インフラその他サービス不動産空運政策・法律・規制NEW台湾住宅価格、４月も踊り場にPICK UP建設金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW韓国ソウルで「酒フェス」開催PICK UP食品食品・飲料その他サービス観光イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ