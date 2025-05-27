上汽通用五菱、累計300万台目のＮＥＶ生産

中国広西上汽通用五菱、累計300万台目のＮＥＶ生産車両NEW国・地域中国広西業種車両関連タグ中国インドネシア自動車統計関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略上汽通用五菱、累計300万台目のＮＥＶ生産中国広西車両統計自動車NEWＣＡＴＬ、物流会社に電池交換シャシー供給中国福建車両自動車陸運車部品NEWＢＹＤが価格攻勢、来月末まで値引き販売中国深セン車両自動車NEWＣＡＴＬと陝西重汽、電池交換モデル車開発中国陝西車両自動車その他製造インフラNEWシャオミが７月に新ＥＶ発売、テスラに対抗中国車両自動車１～４月の車輸出、中南米が最大比率中国車両貿易統計自動車自動車統計重慶の１～４月経済統計、鉱工業は4.5％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW上汽通用五菱、累計300万台目のＮＥＶ生産中国広西車両統計自動車NEW工業生産指数、４月の最高＝前倒し受注などで台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW国内大手の25年輸出、米関税で4.9％減予想韓国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW[資料]インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機NEW25年の新車販売、85万台予測＝協会副会長インドネシア車両統計自動車NEW中国の最新ニュース河北の１～４月経済統計、鉱工業は7.5％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEWテイクオフ：中国の陶芸を体験しに行…中国社会社会一般一行ニュース（23～25日付）中国経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港ドローンでインフラ老朽化対策PICK UPＩＴＩＴ一般その他製造インフラその他サービス不動産空運政策・法律・規制NEW台湾住宅価格、４月も踊り場にPICK UP建設金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW韓国ソウルで「酒フェス」開催PICK UP食品食品・飲料その他サービス観光イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ