ＢＹＤ、７月販売は運転支援搭載車９割近く

中国深センＢＹＤ、７月販売は運転支援搭載車９割近く車両国・地域中国深セン業種車両関連タグ中国自動車車部品ＩＴ一般電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略高級ＥＶ極ケ、２Ｑ決算は赤字続く中国浙江車両決算自動車証券小鵬とＶＷ、ＥＥＡ開発をＩＣＥＶにも拡大中国広東車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品北汽藍谷の中間は赤字１割縮小、販売好調で中国北京車両統計決算自動車ＢＹＤ、７月販売は運転支援搭載車９割近く中国深セン車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品プライマス、奇瑞汽車販売を取りやめタイ車両自動車吉利の25年中間期14％減益、コスト膨らむ中国浙江車両貿易決算自動車中国の最新ニュース東シナ海へ漁船出港、尖閣領海侵入は減少傾向中国福建農水食品・飲料農林・水産政策・法律・規制軍事上海株、10年ぶり高値＝米中摩擦の緩和好感中国金融金融一般証券【役立つ法制度】公司法（2023年改定）（15） 第997回中国経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国エンタメ・メディア業が伸びPICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア香港高度人材のビザ更新率５割PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制台湾原発再稼働、23日に住民投票PICK UP公益統計電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ